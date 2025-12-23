Трамп: США оставят себе захваченные венесуэльские танкеры и нефть

По оценке Трампа, строительство первых двух кораблей займет около двух с половиной лет, а совокупные расходы на программу составят порядка $26 млрд. В перспективе численность «золотого флота» может быть увеличена сначала до 10, а затем до 20−25 кораблей, которые станут флагманами ВМС США. Президент отметил, что корабли будут строиться из стали, а не из алюминия, и подчеркнул, что лично участвует в разработке их дизайна.