Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин подтвердил планы посетить Новосибирск для торжественного открытия СКИФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил намерение приехать в Новосибирскую область с рабочим визитом для торжественного открытия Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава региона Андрей Травников.

Источник: Сиб.фм

В минувшую пятницу, во время прямой линии Владимир Путин напомнил, что создание установки обсуждалась ещё в 2018 году на Совете по науке при президенте РФ, который проходил в Новосибирске. Сейчас масштабная инициатива близится к завершению и откроет перед учёными возможность проводить прорывные исследования в самых разных областях — от медицины до создания новых материалов.

Накануне, 22 декабря, губернатор Андрей Травников совместно с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым оценил ход строительства. Оборудование для семи экспериментальных станций первой очереди уже полностью изготовлено и доставлено на площадку, идёт его монтаж. Большая часть высокотехнологичных компонентов создана силами новосибирских предприятий и университетов, что делает проект не только научным, но и мощным драйвером для развития инженерной мысли и промышленности региона.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что порядка тысячи специалистов подготовлено в российских университетов для работы на строящемся под Новосибирском синхротроне «Сибирский кольцевой источник фотонов».