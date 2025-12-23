Владимир Путин подтвердил планы посетить Новосибирск для торжественного открытия СКИФ

В минувшую пятницу, во время прямой линии Владимир Путин напомнил, что создание установки обсуждалась ещё в 2018 году на Совете по науке при президенте РФ, который проходил в Новосибирске. Сейчас масштабная инициатива близится к завершению и откроет перед учёными возможность проводить прорывные исследования в самых разных областях — от медицины до создания новых материалов.