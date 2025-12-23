Владимир Путин подтвердил планы посетить Новосибирск для торжественного открытия СКИФ

В минувшую пятницу, во время прямой линии Владимир Путин напомнил, что создание установки обсуждалась ещё в 2018 году на Совете по науке при президенте РФ, который проходил в Новосибирске. Сейчас масштабная инициатива близится к завершению и откроет перед учёными возможность проводить прорывные исследования в самых разных областях — от медицины до создания новых материалов.
Накануне, 22 декабря, губернатор Андрей Травников совместно с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым оценил ход строительства. Оборудование для семи экспериментальных станций первой очереди уже полностью изготовлено и доставлено на площадку, идёт его монтаж. Большая часть высокотехнологичных компонентов создана силами новосибирских предприятий и университетов, что делает проект не только научным, но и мощным драйвером для развития инженерной мысли и промышленности региона.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что порядка тысячи специалистов подготовлено в российских университетов для работы на строящемся под Новосибирском синхротроне «Сибирский кольцевой источник фотонов».