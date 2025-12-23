Власти ХМАО планирует приостановить выдачу квартир госслужащим.
Власти ХМАО отказались от выдачи квартир чиновникам. Вопрос был поднят директором департамента государственной службы региона Дмитрием Осиповым на заседании комитета по бюджету окружной думы, сообщает парламентский корреспондент URA.RU.
«Учитывая приоритетные направления бюджетной политики автономного округа, направленные на предоставление социальных гарантий многодетным семьям и семьям военнослужащих, распределение средств на предоставление субсидии на строительство или приобретение жилых помещений лицам, замещающим государственные должности автономного округа и гражданским служащим автономного округа в 2026 году не запланировано», — отметил Осипов. Выдача субсидии приостановлена с 1 января 2026 по 1 января 2027 года.
Югорские госслужащие могли получить такую субсидию один раз за период прохождения службы. Некоторые стояли в очереди на жилье еще с 2000 года. В конце 2024 года кабмин также предлагал приостановить действие гарантии, а в 2025-м пролонгировал приостановку.
Осипов проинформировал депутатов, что в Югре всего 38 таких чиновников. Улучшение их жилищных условий обошлось бы бюджету в 10,8 млн руб. Члены бюджетного комитета поддержали предложение. Окончательное голосование по этому вопросу состоится на заседании окружной думы 23 декабря.