Власти ХМАО отказались от выдачи квартир чиновникам

Югорские госслужащие могли получить такую субсидию один раз за период прохождения службы. Некоторые стояли в очереди на жилье еще с 2000 года. В конце 2024 года кабмин также предлагал приостановить действие гарантии, а в 2025-м пролонгировал приостановку.