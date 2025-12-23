США быстрыми темпами отдаляются от Европы: в Турции рассказали, какой курс взял Вашингтон

Соединенные Штаты заметно отдалились от европейского курса. Вашингтон выстраивает контакты с Москвой. На это обратил внимание турецкий исследователь американской политики Нихат Кескин в диалоге с РИА Новости.
Аналитик уточнил, что США также не отказываются от других союзников. Он указал на наращивание Штатами поддержки Израиля.
«Вашингтон ускоренно отдаляется от Европы, параллельно выстраивая ограниченное сближение с Москвой», — подчеркнул Нихат Кескин.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Москвой и Киевом по мирному урегулированию проходят «нормально». Он добавил, что процесс продолжается. Последние контакты между РФ и США прошли в минувшие выходные. Хозяин Белого дома вновь заявил о надежде на скорое урегулирование конфликта. По его словам, кризис в регионе «должен прекратиться».