«Благодарю за службу!»: в Конаевском гарнизоне чествовали лучших

За высокие показатели в боевой подготовке, образцовое выполнение воинского долга и по итогам 2025 учебного года военнослужащие, показавшие себя с наилучшей стороны во всех направлениях службы, были награждены в следующих номинациях: лучший заместитель командира части, лучший начальник службы, лучший командир батальона, лучший командир роты, лучший командир взвода, лучший сержант роты, лучший сержант взвода, лучший старшина, лучший техник роты, лучший солдат срочной службы и другие.