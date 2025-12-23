«Благодарю за службу!»: в Конаевском гарнизоне чествовали лучших

Основное внимание при определении лучших было уделено военнослужащим, которые своим ежедневным ратным трудом укрепляют боеспособность бригады и вносят весомый вклад в повышение боевой готовности. Их успешная служебная деятельность была подчеркнута как достойный пример для всех военнослужащих, посвятивших свою жизнь защите Отечества.
За высокие показатели в боевой подготовке, образцовое выполнение воинского долга и по итогам 2025 учебного года военнослужащие, показавшие себя с наилучшей стороны во всех направлениях службы, были награждены в следующих номинациях: лучший заместитель командира части, лучший начальник службы, лучший командир батальона, лучший командир роты, лучший командир взвода, лучший сержант роты, лучший сержант взвода, лучший старшина, лучший техник роты, лучший солдат срочной службы и другие.
«Сегодня мы чествуем лучших офицеров, сержантов и солдатов, которые продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства и отличные показатели в своём военном деле. Проходя все тяготы воинской службы, вы достойно исполняете свой воинский долг во благо Отечества, совершенствуете боевую выучку и профессионализм, находясь в постоянной готовности защитить суверенитет и независимость Республики Казахстан», — отметил начальник штаба — заместитель командира войсковой части 32363 гвардии майор Тельман Мирзахметов.
На торжественную церемонию награждения были приглашены супруги, родные и близкие военнослужащих. Многие из них отметили, что испытали особую гордость за своих сыновей и мужей, являющихся лучшими в рядах защитников Родины. Жен и матерей военнослужащих наградили благодарственными письмами, памятными подарками и цветами.
Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом, организованным творческим коллективом художественной самодеятельности войсковой части 32363. Отмечается, что ежегодное чествование военнослужащих способствует повышению мотивации к личностному и профессиональному росту личного состава.