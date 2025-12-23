Российские военнослужащие уничтожили пехоту ВСУ, отступающую из Вильчи

Ранее сообщалось, что российские войска установили контроль над Высоким в Сумской области и Светлым в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Высокое, а группировка «Центр» — Светлое. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе отметил, что с начала года Армия РФ освободила более 300 населённых пунктов и свыше 6 300 квадратных километров территории. По его данным, противник потерял более 225 тысяч военнослужащих, 242 танка, свыше 2 200 единиц боевой бронетехники, а также 46 реактивных систем залпового огня и около 3 600 артиллерийских орудий и миномётов.