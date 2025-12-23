Оператор FPV-дрона с осколочно-фугасной боевой частью направил удар по группе украинских военнослужащих. Расчёты ударных беспилотных систем 128-й отдельной мотострелковой бригады обеспечили прикрытие штурмовиков, освобождавших Вильчу, и точечно выводили противника из укреплённых позиций.
По данным ведомства, населённый пункт Вильча был полностью освобождён 22 декабря. Удары БПЛА позволили минимизировать потери собственных подразделений при зачистке территории и обеспечить контроль над ключевыми направлениями.
Ранее сообщалось, что российские войска установили контроль над Высоким в Сумской области и Светлым в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Высокое, а группировка «Центр» — Светлое. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе отметил, что с начала года Армия РФ освободила более 300 населённых пунктов и свыше 6 300 квадратных километров территории. По его данным, противник потерял более 225 тысяч военнослужащих, 242 танка, свыше 2 200 единиц боевой бронетехники, а также 46 реактивных систем залпового огня и около 3 600 артиллерийских орудий и миномётов.
