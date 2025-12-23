Жители Приморья до 45 лет могут попасть в элитные подразделения войск беспилотных систем РФ

Военнослужащие элитных подразделений войск беспилотных систем РФ получают самое высокое денежное довольствие — от 350 тысяч рублей в месяц, а также приоритетное бесплатное медобслуживание, статус ветерана боевых действий и социальные гарантии, льготы членам семьи, кредитные и налоговые каникулы, списание долгов и кредитов на сумму до 10 миллионов рублей.
Попасть в такие войска могут не только мужчины, но и женщины, отмечает пресс-служба краевого кабмина.
Минимальный срок контракта — один год, по завершении которого гарантируется увольнение при нежелании продлевать службу.
К кандидатам предъявляют ряд требований: возраст от 18 до 45 лет для мужчин и от 18 до 35 лет для женщин в зависимости от типа задействованной техники, образование не ниже среднего (оконченная школа), удовлетворительная физическая подготовка, соответствие медицинским нормам. Приоритет при прочих равных условиях отдается кандидатам, имеющим опыт службы в авиационных воинских частях, подразделениях спецназначения (разведывательных). Кроме того, желательны хороший вестибулярный аппарат и развитая мелкая моторика — либо готовность обучиться этим навыкам.
Требования по образованию:
— для авиационного персонала — высшее или среднее профессиональное;
— для специалистов, эксплуатирующих комплексы с БпЛА самолетного типа, — высшее, среднее профессиональное или среднее общее;
— для специалистов, эксплуатирующих БпЛА коптерного типа, FPV-дроны коптерного и самолетного типа, — высшее, среднее профессиональное, среднее общее или основное общее.
Уже сейчас приморцы могут пройти профильное обучение как на коммерческой, так и на бюджетной основе.
Организации, где обеспечивают обучение:
— АНО «Де-Фриз»;
— АНО «Тигр»;
— ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», Политехнический институт (Школа) и Центр цифровых компетенций СПДО;
— КГА ПОУ «Колледж машиностроения и транспорта»;
— КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж»;
— КГБПОУ «Приморский индустриальный колледж»;
— КГА ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж»;
— КГА ПОУ «Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж имени Героя Советского Союза Д. М. Карбышева».
Пункт отбора на военную службу по контракту: город Владивосток, улица Верхнепортовая, 12а.