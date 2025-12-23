Украинский лётчик Шемет был уничтожен дроном «Герань»

Шемет управлял вертолётом Ми-24 в Черкасской области, выполняя задачу по перехвату беспилотников. На протяжении полёта борт находился на связи с командным пунктом, но затем исчез с радаров. Позже были найдены обломки вертолёта и четыре тела.