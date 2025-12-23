Украинский лётчик Шемет был уничтожен дроном «Герань»

Шемет управлял вертолётом Ми-24 в Черкасской области, выполняя задачу по перехвату беспилотников. На протяжении полёта борт находился на связи с командным пунктом, но затем исчез с радаров. Позже были найдены обломки вертолёта и четыре тела.
Напомним, военблогер Алексей Воевода сообщил, что разбившимся 18 декабря украинским вертолётом командовал заместитель командира 12-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ, герой Украины подполковник Александр Шемет, которого называли одним из могущественных «асов» страны за последний авиапрорыв на «Азовсталь». Свою высшую награду — «Золотую звезду» Героя Украины и орден Богдана Хмельницкого — он получил за рискованные полёты в Мариуполь в апреле 2022 года.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.