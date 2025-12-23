Песков: Россия проверит наработки по Украине на соответствие духу Анкориджа

Напомним, 22 декабря американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США будто бы достигли «прорыва» в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Он добавил, все ключевые вопросы теперь якобы обсуждаются открыто. Песков, в свою очередь, обратил внимание, что такой сложной проблемой, как урегулирование на Украине, вряд ли можно заниматься в публичном режиме.