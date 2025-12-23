Песков: Россия проверит наработки по Украине на соответствие духу Анкориджа

Россия в рамках оценки результатов недавних консультаций в США проверит, насколько представленные Вашингтоном наработки по урегулированию украинского конфликта соответствуют тому, что оговаривалось в ходе августовской встречи в Анкоридже на Аляске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
20 и 21 декабря в Майами (штат Флорида) состоялись российско-американские переговоры, посвящённые в том числе Украине. Во встрече принял участие специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.
Песков назвал рабочим процессом консультации в Майами. Он напомнил, что уже говорилось, что сначала будет достаточно скрупулезный процесс, проводящийся на экспертном уровне.
«Самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с европейцами и украинцами. И в зависимости от этого уже понять, насколько вот эти наработки соответствуют духу Анкориджа», — сказал пресс-секретарь, которого цитируют «Известия».
Напомним, 22 декабря американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США будто бы достигли «прорыва» в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Он добавил, все ключевые вопросы теперь якобы обсуждаются открыто. Песков, в свою очередь, обратил внимание, что такой сложной проблемой, как урегулирование на Украине, вряд ли можно заниматься в публичном режиме.
Ранее Кирилл Дмитриев дал понять, что следующая встреча представителей России и США по украинской тематике может состояться в Москве. Также сообщалось, что Стив Уиткофф отметил, что российская сторона в полной мере настроена на достижение урегулирования на Украине.