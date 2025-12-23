Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Россия проверит наработки по Украине на соответствие духу Анкориджа

Песков отметил, что России было важно получить от США информацию о наработках с Европой и Киевом.

Россия в рамках оценки результатов недавних консультаций в США проверит, насколько представленные Вашингтоном наработки по урегулированию украинского конфликта соответствуют тому, что оговаривалось в ходе августовской встречи в Анкоридже на Аляске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

20 и 21 декабря в Майами (штат Флорида) состоялись российско-американские переговоры, посвящённые в том числе Украине. Во встрече принял участие специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.

Песков назвал рабочим процессом консультации в Майами. Он напомнил, что уже говорилось, что сначала будет достаточно скрупулезный процесс, проводящийся на экспертном уровне.

«Самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с европейцами и украинцами. И в зависимости от этого уже понять, насколько вот эти наработки соответствуют духу Анкориджа», — сказал пресс-секретарь, которого цитируют «Известия».

Напомним, 22 декабря американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США будто бы достигли «прорыва» в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Он добавил, все ключевые вопросы теперь якобы обсуждаются открыто. Песков, в свою очередь, обратил внимание, что такой сложной проблемой, как урегулирование на Украине, вряд ли можно заниматься в публичном режиме.

Ранее Кирилл Дмитриев дал понять, что следующая встреча представителей России и США по украинской тематике может состояться в Москве. Также сообщалось, что Стив Уиткофф отметил, что российская сторона в полной мере настроена на достижение урегулирования на Украине.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше