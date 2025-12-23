«Серый кардинал» Дубровского: как челябинский губернатор совершил главную политическую ошибку

Борис Дубровский (справа) привел Евгения Тефтелева (слева) к власти, а тот его к краху.
Одиннадцать лет назад возглавлявший Челябинскую область Борис Дубровский принял кадровое решение, ставшее самой серьезной политической ошибкой с момента его назначения главой региона — 23 декабря его ставленник Евгений Тефтелев был утвержден главой столицы региона. А шесть лет спустя последствия этой ошибки аукнулись ему перед попыткой переизбраться, пусть даже окончательно разрушила карьеру VIP-чиновника история с дорожным картелем. Как это было — в материале URA.RU.
«Серый кардинал».
В феврале 2014 года сити-менеджер Челябиска Сергей Давыдов и мэр Магнитогорска Евгений Тефтелев еще не знали о грядущей рокировке.
Михаил Юревич, перебравшись из кресла мэра Челябинска в кабинет главы региона в 2010 году, очень быстро принялся обнулять набранный политический капитал. Закончилось это досрочной отставкой в январе 2014 года. Сменившего его по решению президента гендиректора ММК Бориса Дубровского многие жители области восприняли как «губернатора надежды», что и подтвердили состоявшиеся спустя несколько месяцев выборы. На них Дубровский осенью набрал 86,37%, при явке в 42,48%.
После чего начал разбираться с доставшимся ему политическим наследством предшественника. В том числе с сити-менеджером Челябинска Сергеем Давыдовым, оставленным Юревичем «на хозяйстве» в областном центре. Именно с ним жители мегаполиса связывали целый ряд обрушившихся на них проблем — от отвратительной уборки улиц зимой до состояния ЖКХ и точечной застройки.
Разговоры о замене главы столицы области перешли в практическую плоскость уже в декабре. Вот только кандидат вызвал у челябинцев некоторое недоумение — новый глава региона предложил эту должность старому знакомцу — мэру Магнитогорска Евгению Тефтелеву. У магнитогорцев тот вызывал неоднозначные чувства, а челябинцам запомнился совершенно бесцветным руководством главным управлением (а затем и министерством) промышленности и природных ресурсов региона, функционал которого и до сих пор не слишком понятен. Политологи сопровождали утечку информации несколько вымученным комментариями типа «последние несколько лет в Челябинске руководили исключительно местные, но толчка развитию города это не дало. Если магнитогорцы оживят процесс, то почему бы и нет?».
«Обнимашки» в гордуме.
За несколько часов до новогоднего банкета депутаты Челябинской думы приняли самое важное решение года — выбрали нового главу администрации города. Представление Тефтелева прозвучало дежурно: «большой опыт работы на госслужбе и в органах местного самоуправления», «зарекомендовал себя грамотным управленцем», «имеющийся доступ к гостайне».
Решение приняли практически единогласно: воздержался лишь коммунист Константин Нациевский, а фраза «поздравляем, Евгений Николаевич…» потонула в аплодисментах. Далее на трибуну взошел герой дня и признался, что сильно волнуется, хотя по нему этого не было заметно.
«Челябинск в моей жизни не в первый раз. Я вижу успех нашего дела только в совместной конструктивной работе исполнительной и законодательной власти. Когда у нас все будет нормально — в городе тоже все будет нормально. Только вместе будем решать все вопросы», — обратился он к присутствующим, которые туту же бросились с ним обниматься.
«Магнитофобия» на марше.
На какое-то время Евгений Тефтелев стал едва ли не вторым лицом в регионе.
А после этого в Челябинске начал процесс, которые впоследствии окрестили «магнитофобией». Ситуация в городе ничуть не улучшилась. Более того, она становилась все хуже и хуже, практически по всем направлениям.
В марте 2016 года на закрытом совещании в мэрии фактически взбунтовались депутаты — тем самые, что полтора года назад устроили назначенцу Дубровского овацию и обнимались с ним после процедуры голосования. К этому времени два транспортных МУПа оказались на грани банкротства. По факту, мэру выставили ультиматум, потребовав уволить начальника управления транспорта Олега Козлова, а также директоров МУПов Эдуарда Маховского («Челябавтотранс»), Александра Портье («ЧелябГЭТ») и Василия Муленкова («Служба организации движения»).
Продолжало нарастать и глухое недовольство горожан, все чаще и злее высказывающихся о деловых качествах представителей «магнитогорской команды». До поры до времени его можно было игнорировать, но приближался конец первого губернаторского срока Дубровского — а губернатор намеревался сохранить свой пост еще на пять лет. К тому же Тефтелев вполне успешно проваливал подготовку к саммитам ШОМ и БРИКС, которые собирались проводить в Челябинске.
Прошла любовь.
В начале 2018 года отношения главы региона и мэра Челябинска существенно — и очевидно для окружающих — охладели. Тефтелева, который выступал конфидентом Дубровского в самых различных вопросах, включая кадровые, перестали приглашать в резиденцию для консультаций.
На аппаратных совещаниях по понедельникам, где нет сторонних лиц, и на других закрытых совещаниях, все чаще звучали замечания в его адрес. И относительно дорожных реагентов, которыми приближенные к муниципальным властям превращали Челябинск в «черный город», а по весне становящиеся причиной пыльных бурь. И в плане споров о передаче ряда объектов в ведение области. И относительно кадровых решений.
О намерении избираться на второй срок Дубровский заявил еще в октябре 2018 года. Но, рассказывают источники, челябинские власти получили условие от администрации президента — повысить рейтинг кандидата. И уже в ноябре Тефтелев подал в отставку — формально по собственному желанию. Насколько эффективным оказался бы этот ход Дубровского на выборах — сложно сказать.
Тем более, что впечатление оказалось смазанным сразу двумя обстоятельствами. Во-первых, Тефтелев получил пост вице-губернатора, курирующего министерство имущества и управление делами областного правительства. Во-вторых, до конца план не довели: город возглавил Владимир Елистратов — соратник Тефтелева, не имеющий ни хозяйственных, ни политических навыков. Он оказался настолько невнятным руководителем, что раздражение людей никуда не делось. Больше того, над новым назначенцем Дубровского начали еще и смеяться, причем зло.
А в конце карьеры той…
Впрочем, все эти рассуждения носят теоретический характер. В марте 2019 года Дубровский срочно вылетел в Москву, где намеревался отстоять проведение саммитов в Челябинске. Но в этот день прошла коллегия Генпрокуратуры РФ с участием президента Владимира Путина. Где, якобы, глава надзорного ведомства Юрий Чайка озвучил перспективы расследования материалов ФАС по делу о картельном сговоре с участием Дубровского. Уже спустя десять лет выяснилось, что речь идет о 33 млрд рублей. Считается, что после обнародования этих данных было принято решение об отставке Дубровского и помочь челябинскому губернатору желающих не нашлось. Успевший уехать из России чиновник сейчас находится в розыске.
В суд Тефтелев ходил, как на работу. И, на всякий случай, с вещами.
Тефтелев при новом главе региона Алексее Текслере задержался в правительстве области ненадолго. В апреле новый губернатор написал в своем аккаунте в соцсетях: «Уволил Е. Н. Тефтелева. Для решения новых задач нужны новые люди». Форма и формулировка отставки стала беспрецедентной в политической истории региона. Ходили упорные слухи, что это — результат упорного нежелания Тефтелева внять намекам и написать заявление об уходе добровольно.
А в конце года сотрудники ФСБ пришли в коттедж экс-мэра в Магнитогорске — в дальнейшем суд счел доказанным, что Тефтелев и его ближайшее окружение вымогали крупные взятки. Тефтелев быстро признал вину, вышел из СИЗО под домашний арест и стал сотрудничать со следствием. Суд приговорил его к штрафу в 37,5 млн рублей и 3,5 года в колонии строгого режима, которые бывший мэр Челябинска и Магнитогорск, а заодно бывший вице-губернатор уже отбыл.