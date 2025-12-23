«Серый кардинал» Дубровского: как челябинский губернатор совершил главную политическую ошибку

Разговоры о замене главы столицы области перешли в практическую плоскость уже в декабре. Вот только кандидат вызвал у челябинцев некоторое недоумение — новый глава региона предложил эту должность старому знакомцу — мэру Магнитогорска Евгению Тефтелеву. У магнитогорцев тот вызывал неоднозначные чувства, а челябинцам запомнился совершенно бесцветным руководством главным управлением (а затем и министерством) промышленности и природных ресурсов региона, функционал которого и до сих пор не слишком понятен. Политологи сопровождали утечку информации несколько вымученным комментариями типа «последние несколько лет в Челябинске руководили исключительно местные, но толчка развитию города это не дало. Если магнитогорцы оживят процесс, то почему бы и нет?».