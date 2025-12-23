Трамп заявил, что действия США против наркокартелей не ограничатся Венесуэлой

Ранее сотрудники венесуэльских портов и аэропортов фиксировали развертывание зенитных орудий и сообщали о массовой отмене рейсов. За последние две недели было отменено более 80% авиаперевозок. Президент США Дональд Трамп призывал авиакомпании считать небо над Венесуэлой закрытым. В Каракасе расценили это заявление американского лидера как угрозу применения силы и обратились в ООН и ИКАО с требованием осудить позицию Вашингтона. Также президент США объявил венесуэльский режим иностранной террористической организацией, обвинив его в «краже активов, а также в терроризме, контрабанде наркотиков и торговле людьми».