Трамп заявил, что действия США против наркокартелей не ограничатся Венесуэлой

Действия Соединённых Штатов, направленные на борьбу против наркокартелей в Латинской Америке, не ограничатся Венесуэлой. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

В настоящее время США наносят удары по судам у побережья Венесуэлы, которые, как утверждают в Вашингтоне, транспортируют запрещённые вещества.

«Не только Венесуэла», — заявил республиканец в ходе выступления в своём имении Мар-а-Лаго во Флориде.

Ранее сотрудники венесуэльских портов и аэропортов фиксировали развертывание зенитных орудий и сообщали о массовой отмене рейсов. За последние две недели было отменено более 80% авиаперевозок. Президент США Дональд Трамп призывал авиакомпании считать небо над Венесуэлой закрытым. В Каракасе расценили это заявление американского лидера как угрозу применения силы и обратились в ООН и ИКАО с требованием осудить позицию Вашингтона. Также президент США объявил венесуэльский режим иностранной террористической организацией, обвинив его в «краже активов, а также в терроризме, контрабанде наркотиков и торговле людьми».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
