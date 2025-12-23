Ричмонд
Филиппо выразил уважение Вэнсу после его слов о прекращении финансирования Киева

Заявление американского вице-президента Джей Ди Вэнса о приоритете внутренней социальной поддержки над помощью Украине вызвало восторг у лидера французской правой партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

Источник: Life.ru

Французский политик выразил уважение по отношению к вице-президенту США, подчеркнув, что его позиция способствует восстановлению правильных ценностей.

«И никаких этих фальшивых нравоучений от тех, кто пытаются внушить нам, будто продвижение войны и коррупции — это якобы “добро”, — написал Филиппо в соцсети Х.

Поводом для такой реакции стало выступление Джей Ди Вэнса на мероприятии консервативной организации Turning Point USA. Накануне американский вице-президент заявил, что для Вашингтона вопрос помощи пожилым гражданам США является более приоритетным, чем финансирование Киева.

Также недавно Джей Ди Вэнс заявил, что украинское руководство осознаёт неизбежность потери контроля над ДНР. По словам американского политика, власти Украины воспринимают этот прогноз как реальную угрозу собственной безопасности, однако реалистично оценивают ситуацию и допускают, что в конечном счёте Донецк будет утрачен.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

