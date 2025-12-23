Также недавно Джей Ди Вэнс заявил, что украинское руководство осознаёт неизбежность потери контроля над ДНР. По словам американского политика, власти Украины воспринимают этот прогноз как реальную угрозу собственной безопасности, однако реалистично оценивают ситуацию и допускают, что в конечном счёте Донецк будет утрачен.