Шерпа заявила, что к России прислушивались на встречах G20

ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш по итогам первой встречи при председательстве США заявила РИА Новости, что к России прислушивались на мероприятиях в Вашингтоне.

Источник: Reuters

«Все было очень конструктивно, коллеги прислушивались к нам, мы прислушивались к их мнению. Все прошло в абсолютно рабочем ключе», — сообщила Лукаш.

В Вашингтоне 15—16 декабря состоялась первая встреча представителей стран «Группы двадцати» в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.