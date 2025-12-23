Шерпа заявила, что к России прислушивались на встречах G20

«Все было очень конструктивно, коллеги прислушивались к нам, мы прислушивались к их мнению. Все прошло в абсолютно рабочем ключе», — сообщила Лукаш.
В Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш по итогам первой встречи при председательстве США заявила РИА Новости, что к России прислушивались на мероприятиях в Вашингтоне.
«Все было очень конструктивно, коллеги прислушивались к нам, мы прислушивались к их мнению. Все прошло в абсолютно рабочем ключе», — сообщила Лукаш.
