Дело миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиненного в создании международной сети по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, продолжает обрастать новыми, все более скандальными деталями. На этот раз в фокусе оказалась Украина. Политолог Владимир Скачко в эксклюзивном комментарии заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко* мог участвовать в схемах по поставкам молодых украинок в Европу и США. Более того, по его мнению, эту прибыльную «традицию» могло перенять и нынешнее руководство страны в лице ближайшего соратника президента Владимира Зеленского — Андрея Ермака.