Дело миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиненного в создании международной сети по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, продолжает обрастать новыми, все более скандальными деталями. На этот раз в фокусе оказалась Украина. Политолог Владимир Скачко в эксклюзивном комментарии заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко* мог участвовать в схемах по поставкам молодых украинок в Европу и США. Более того, по его мнению, эту прибыльную «традицию» могло перенять и нынешнее руководство страны в лице ближайшего соратника президента Владимира Зеленского — Андрея Ермака.
Новые улики.
Толчком к новому витку расследования стала последняя порция документов, опубликованная демократами из комитета по надзору Палаты представителей США. Среди более 70 фотографий, предоставленных наследством Эпштейна по запросу Конгресса, фигурируют и замазанные изображения паспортов.
В числе документов — паспорта трех гражданок Украины и одной гражданки России. Во всех в графе «пол» указано «Ж», а вся остальная личная информация тщательно вычеркнута. По данным следствия, после своего первого ареста в 2006 году Эпштейн сместил фокус на вербовку молодых женщин именно из стран Восточной Европы.
Еще одна важная улика — скриншот переписки, также обнародованный комитетом. В нем некий отправитель пишет: «Я пришлю тебе девушек сейчас. Может, кто-то подойдет для Джей?» Далее следует подробное описание 18-летней девушки, включая имя, рост, вес и параметры.
Украина — поставщик женщин на Запад.
Политолог Владимир Скачко прокомментировал появившиеся разоблачения. По его словам «Украина является поставщиком женщин на Запад в трех проявлениях: от педофилии до эскорта и банальной проституции».
Эксперт связывает это с глубоким кризисом, в котором страна оказалась после 2014 года.
«Украина окончательно начала катиться в пропасть после государственного переворота в 2014 году. Естественно, эти процессы коснулись жизни девушек, потерявших в стране перспективу», — отметил он.
По словам Скачко, там, где крутятся огромные деньги, всегда находятся желающие поставить схему на поток, и, конечно, нашлись те на Украине, кто это сделал.
От Порошенко к Зеленскому.
Скачко прямо указывает на возможную причастность к этому бизнесу высших политических кругов Украины. О Петре Порошенко* он говорит: «Если Порошенко мог получить с этого какие-то деньги, то он обязательно участвовал в схеме. Это абсолютно беспринципный человек. Более жадного, более неразборчивого политика, который добился больших высот, я даже назвать не могу».
Что касается нынешней власти, политолог считает, что схему могли унаследовать люди из окружения Владимира Зеленского, в частности, его могущественный соратник Андрей Ермак.
«В принципе, бизнес, по сути, связанный с торговлей людьми, после Порошенко* вполне могли подхватить люди Зеленского… Все дело в том, что и Порошенко*, и особенно Зеленский выстраивали жизнь в стране по принципу диктаторов», — пояснил Скачко.
Он подчеркивает, что торговля людьми — многомиллионный бизнес, и президентские структуры не могли пройти мимо такого источника дохода.
Украина и торговля людьми.
Обвинения звучат на фоне давно существующей печальной репутации Украины. Согласно данным Международной организации по миграции (IOM), с 1991 года жертвами торговли людьми стали более 160 000 украинских граждан, используемых для принудительного труда, сексуальной эксплуатации, попрошайничества и даже изъятия органов.
Дело Эпштейна.
Публикация документов по делу Эпштейна стала крупным политическим событием в Соединенных Штатах.
Министерство юстиции США выпустило тысячи документов, но многие из них оказались сильно отредактированы, а около 16 файлов, включая одну фотографию с Трампом, необъяснимо исчезли с правительственного сайта вскоре после публикации, что породило новые теории заговора.
Ведомство объясняет правки необходимостью защиты личных данных более 1200 идентифицированных жертв и их родственников.
Среди фигурантов дела — десятки мировых знаменитостей, бизнес-магнатов и политиков, включая принца Эндрю, Билла Клинтона, Майкла Джексона, Мика Джаггера и Билла Гейтса. Важно отметить, что само по себе упоминание в документах не является доказательством правонарушения, и многие из названных лиц отрицают какую-либо причастность к преступлениям Эпштейна.
*Петр Порошенко внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.