США нанесли новый удар по судну в Тихом океане, один человек погиб

Американские военные нанесли удар по судну в международных водах в восточной части Тихого океана, которое, по их данным, использовалось членами наркокартелей. Об этом сообщило Южное командование ВС США.

Источник: Life.ru

«Разведка подтвердила, что малозаметное судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», — говорится в сообщении командования в социальной сети X.

По данным командования, удар был нанесён 22 декабря Объединённой оперативной группой операции «Южное копьё» по распоряжению военного министра Пита Хегсета. В результате удара была подтверждена гибель одного человека.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что действия США против наркокартелей не ограничатся Венесуэлой. В настоящее время Штаты наносят удары по судам у побережья Венесуэлы, которые, как утверждают в Вашингтоне, транспортируют запрещённые вещества. Сотрудники венесуэльских портов и аэропортов фиксировали развертывание зенитных орудий и сообщали о массовой отмене рейсов. За последние две недели было отменено более 80% авиаперевозок. Президент США призывал авиакомпании считать небо над Венесуэлой закрытым. В Каракасе расценили это заявление американского лидера как угрозу применения силы и обратились в ООН и ИКАО с требованием осудить позицию Вашингтона.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

