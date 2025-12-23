В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц удостоен места в списке за «дипломатическую трусость» и «короткую память года», Еврокомиссия и возглавляющая её Урсула фон дер Ляйен — за «лицемерие в квадрате», президент Молдавии Майя Санду — за «политический вандализм», а Владимир Зеленский — за «самые циничные угрозы».