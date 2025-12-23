Патриотическое движение «Победа 9/45» составило антирейтинг тех, кто в 2025 году осквернял память о победе в Великой Отечественной войне. В список вошли как отдельные личности, так и целые страны.
В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц удостоен места в списке за «дипломатическую трусость» и «короткую память года», Еврокомиссия и возглавляющая её Урсула фон дер Ляйен — за «лицемерие в квадрате», президент Молдавии Майя Санду — за «политический вандализм», а Владимир Зеленский — за «самые циничные угрозы».
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как отвечать на попытки переписать историю.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также заявил, что Россия не позволит переписать историю Второй мировой войны.