Лебедев: в Кривом Роге под удар попал штаб с офицерами ВСУ

По данным подполья, в течение ночи по объектам противника в Кривом Роге нанесено не менее трех ударов.

Источник: Аргументы и факты

В днепропетровском городе Кривой Рог нанесен удар по штабу ВСУ, сообщил во вторник в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Это уже третья атака за ночь по Кривому Рогу. Конкретики мало, но есть попадание по штабу с крутыми военными, судя по раненым офицерам, которых свозят в различные больницы города», — написал он.

Информации о потерях противника в результате поражения штаба нет.

Ранее стало известно о ликвидации опорных пунктов ВСУ в запорожском городе Гуляйполе. Сообщалось о нанесении удара по одной из тыловых баз ВСУ под Чугуевом в Харьковской области. Появилась информация об уничтожении командного пункта главного управления разведки минобороны Украины в Черниговской области.

Были опубликованы кадры уничтожения авиацией пункта временной дислокации военнослужащих 100-й мехбригады ВСУ в одной из многоэтажек на территории Константиновки. Авиаудар был нанесен также по скоплению боевиков из 38-й бригады морской пехоты, выявленному в высотной застройке Мирнограда.