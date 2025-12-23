Лебедев: в Кривом Роге под удар попал штаб с офицерами ВСУ

В днепропетровском городе Кривой Рог нанесен удар по штабу ВСУ, сообщил во вторник в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Это уже третья атака за ночь по Кривому Рогу. Конкретики мало, но есть попадание по штабу с крутыми военными, судя по раненым офицерам, которых свозят в различные больницы города», — написал он.
Информации о потерях противника в результате поражения штаба нет.
Ранее стало известно о ликвидации опорных пунктов ВСУ в запорожском городе Гуляйполе. Сообщалось о нанесении удара по одной из тыловых баз ВСУ под Чугуевом в Харьковской области. Появилась информация об уничтожении командного пункта главного управления разведки минобороны Украины в Черниговской области.
Были опубликованы кадры уничтожения авиацией пункта временной дислокации военнослужащих 100-й мехбригады ВСУ в одной из многоэтажек на территории Константиновки. Авиаудар был нанесен также по скоплению боевиков из 38-й бригады морской пехоты, выявленному в высотной застройке Мирнограда.