Американская атомная подводная лодка прибыла в Пусан для дозаправки и отдыха

Ранее в Минобороны России опровергли заявления Украины об уничтожении российской подводной лодки в бухте Новороссийской военно-морской базы. Начальник пресс-службы Черноморского флота капитан 1 ранга Алексей Рулёв сообщил, что информация о «уничтожении» подлодки не соответствует действительности. Попытка украинской стороны использовать подводный безэкипажный аппарат не достигла цели, ни один корабль или подлодка не получили повреждений, а экипажи продолжают службу в штатном режиме.