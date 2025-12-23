Ричмонд
Американская атомная подводная лодка прибыла в Пусан для дозаправки и отдыха

Атомная подводная лодка типа «Лос-Анджелес» Greeneville прибыла на военно-морскую базу в Пусане. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Военно-морские силы Республики Корея.

Источник: Life.ru

«Greeneville восполнит припасы и даст отдых экипажу», — отметили в агентстве.

Подчёркивается, что это первое прибытие атомной субмарины с момента вступления в должность президента Ли Чжэ Мёна. Ранее аналогичное посещение совершила подлодка Alexandria в феврале, а Greeneville посещала Южную Корею последний раз в 2016 году.

Ранее в Минобороны России опровергли заявления Украины об уничтожении российской подводной лодки в бухте Новороссийской военно-морской базы. Начальник пресс-службы Черноморского флота капитан 1 ранга Алексей Рулёв сообщил, что информация о «уничтожении» подлодки не соответствует действительности. Попытка украинской стороны использовать подводный безэкипажный аппарат не достигла цели, ни один корабль или подлодка не получили повреждений, а экипажи продолжают службу в штатном режиме.

