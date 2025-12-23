Российские военные отразили контратаку ВСУ на сумском направлении, и украинские солдаты с потерями отошли назад. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки войск «Север» «Северный Ветер».
«Противник провел одну контратаку в Краснопольском районе с использованием бронетехники, успеха не имел и с потерями отошел на исходные позиции. Для проведения контратаки ВСУ задействовали две штурмовые группы 119-й отдельной бригады территориальной обороны на боевых бронированных машинах. Группы были усилены военнослужащими-связистами и специалистами противовоздушной обороны 96-й зенитной ракетной бригады», — говорится в публикации.
Уточняется также, что украинское командование перебросило на данный участок спецназ Государственной пограничной службы.
По информации российской группировки войск «Север», командование ВСУ собирается отправить на сумское направление и несколько подразделений «штрафников», сформированных в 58-й отдельной мотопехотной бригаде.