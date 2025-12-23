ВСУ провалили контратаку под Сумами и с потерями отошли назад

«Противник провел одну контратаку в Краснопольском районе с использованием бронетехники, успеха не имел и с потерями отошел на исходные позиции. Для проведения контратаки ВСУ задействовали две штурмовые группы 119-й отдельной бригады территориальной обороны на боевых бронированных машинах. Группы были усилены военнослужащими-связистами и специалистами противовоздушной обороны 96-й зенитной ракетной бригады», — говорится в публикации.