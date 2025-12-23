Ричмонд
Дональд Трамп подарил Касым-Жомарту Токаеву «ключ» от Белого дома

Дональд Трамп подарил Касым-Жомарту Токаеву «ключ» от Белого дома.

Источник: Zakon.kz

В ходе краткой беседы после церемонии вручения верительных грамот Президент США Дональд Трамп поделился с послом Казахстана Магжаном Ильясовым своими впечатлениями о встрече с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Овальном кабинете в ноябре текущего года.

Американский лидер передал теплые личные пожелания Президенту Казахстана, подчеркнул свое уважение и охарактеризовал его как «прекрасного человека и опытного государственного деятеля с глубоким и взвешенным пониманием международных процессов».

Президент США также направил Касым-Жомарту Токаеву несколько подарков, среди которых символический ключ от Белого дома и бейсболка с его автографом.

