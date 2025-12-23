Мадуро заявил о продвижении в Венесуэле закона о противодействии пиратству

Национальная ассамблея (венесуэльский парламент) рассматривает специальный законопроект, направленный на борьбу с пиратством, нападениями на суда и преступлениями в отношении международной торговли, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
«Сегодня он (документ — прим. ред.) был одобрен в первом чтении, и, вероятно, уже завтра будет принят как закон (Боливарианской) Республики — специальный закон для обеспечения выполнения международных конвенций, запрещающих атаки на суда, акты пиратства и все преступления против международной торговли», — сказал глава государства в рамках посещения производственной выставки.
Кадры с мероприятия транслировал государственный венесуэльский телеканал VTV. Мадуро уточнил, что проект внесли в парламент через механизм регламентной срочности, с помощью которого документ можно принимать в кратчайшие сроки, если за него проголосует две трети депутатов.
Инициатива получила название «Закон об обеспечении свободного судоходства и торговли в условиях пиратства в морях мира». Президент убеждён, что этот документ имеет «большой потенциал».
Он также обратил внимание, что в 2020 году в Национальную ассамблею был внесён похожий проект, который назывался «Закон против блокады», ставший опорой для достигнутых результатов. Глава республики подчеркнул, что ситуация, сложившаяся вокруг морских перевозок, и внешнее давление на Венесуэлу власти воспринимают как испытание, которое необходимо для её экономической трансформации.
Мадуро выразил уверенность в том, что государство преодолеет указанные трудности и станет сильнее.
Напомним, 21 декабря стало известно, что американские военные перехватили третий по счёту нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. Агентство Bloomberg утверждало, чтозахваченное судно Bella 1, которое якобы находится под санкциями, шло под флагом Панамы в венесуэльский порт для загрузки нефти.
22 декабря глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы нефтяные танкеры. Он уточнил, что нефть с этих судов может быть продана или добавлена к стратегическим резервам Соединённых Штатов.