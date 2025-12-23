Мадуро заявил о продвижении в Венесуэле закона о противодействии пиратству

Он также обратил внимание, что в 2020 году в Национальную ассамблею был внесён похожий проект, который назывался «Закон против блокады», ставший опорой для достигнутых результатов. Глава республики подчеркнул, что ситуация, сложившаяся вокруг морских перевозок, и внешнее давление на Венесуэлу власти воспринимают как испытание, которое необходимо для её экономической трансформации.