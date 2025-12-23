Координатор подполья Лебедев сообщил о взрывах на подстанции в Ровно

По данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Ровно и Ровенской области прогремели на фоне воздушной тревоги. Минувшей ночью сирены включали также в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Сообщалось о взрыве на территории Харькова. Также появилась информация об ударе по штабу ВСУ в Кривом Роге.