Координатор подполья Лебедев сообщил о взрывах на подстанции в Ровно

Ранним утром во вторник в украинском городе Ровно прогремели взрывы на одной из подстанций, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, речь идет о подстанции «Ровно» 330 кВ.
По информации военных Telegram-каналов, после взрывов на энергообъекте возник пожар. Сообщается об отключении света в части города. Согласно данным Лебедева, были временно обесточены также средства РЭБ и системы обнаружения ПВО ВСУ.
В Сети появились кадры момента одного из взрывов в Ровно. Очевидец снял яркую вспышку, осветившую небо над городом.
По данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Ровно и Ровенской области прогремели на фоне воздушной тревоги. Минувшей ночью сирены включали также в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Сообщалось о взрыве на территории Харькова. Также появилась информация об ударе по штабу ВСУ в Кривом Роге.