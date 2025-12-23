Трамп заявил, что Соединённые Штаты производят лучшее оружие в мире

Ранее Трамп анонсировал создание 25 военных кораблей нового класса для нужд ВМС США, которые будут оборудованы лазерами, рельсотронами и ядерным оружием. Кроме того, в их числе будут два «самых больших» судна. По оценке республиканца, Штаты сумеют построить все корабли за два с половиной года.