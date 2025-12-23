Ричмонд
Трамп заявил, что Соединённые Штаты производят лучшее оружие в мире

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США производят лучшее оружие в мире, однако темпы его выпуска не соответствуют требованиям. Об этом республиканец рассказал журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Источник: Life.ru

По словам президента США, американские компании производят самое передовое оружие, но скорость выпуска отстаёт. Хозяин Белого дома намерен провести переговоры с подрядчиками, чтобы уточнить и ускорить графики производства вооружений.

«Мы производим лучшие в мире вооружения. Никто даже близко с нами не стоит», — заявил Трамп.

Ранее Трамп анонсировал создание 25 военных кораблей нового класса для нужд ВМС США, которые будут оборудованы лазерами, рельсотронами и ядерным оружием. Кроме того, в их числе будут два «самых больших» судна. По оценке республиканца, Штаты сумеют построить все корабли за два с половиной года.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

