Кухарук выступает с ежегодным посланием перед жителями и думой ХМАО. Онлайн-трансляция

Кухарук выступает с ежегодным посланием перед думой округа.
Губернатор Югры Руслан Кухарук выступает с ежегодным посланием перед окружной думой в зале главной концертной площадки региона КТЦ «Югра-классик». Глава региона подведет итоги уходящего года и даст установки парламентариям на 2026 год. URA.RU ведет прямую трансляцию.
10:02 Началась прямая трансляция послания губернатора. В зале присутствуют члены правительства региона, депутаты, главы муниципалитетов, лидеры общественных организаций, руководители силовых структур и другие гости.
10:05 Слово берет спикер окружной думы Борис Хохряков. «На 52 заседании думы автономного округа присутствуют 32 депутата. Кворум имеется. Заседание объявляется открытым», — сказал Хохряков. Играет гимн Российской Федерации.
10:07 В зале присутствуют почетные граждане Югры, федеральный инспектор Александр Постников, депутаты думы Тюменской области, руководители территориальных органов власти, местного самоуправления и другие гости, сказал Хохряков.
10:07 Депутаты единогласно утвердили повестку.
10:09 Кухарук начал выступление: «Уходящий год был годом больших юбилеев. 85 лет великой Победе. 95 лет нашему округу. Потому он и был объявлен годом исторического наследия. Мы вспоминали подвиги соотечественников и достижения первопроходцев».
10:09 Путь первопроходцев был нелегким. Сейчас и мы оказались в нелегких обстоятельствах. Но мы подобно нашим предкам не сдадимся и не остановимся — сказал Кухарук.
10:10 Одной из причин внешнеполитического давления стала нефтегазовая отрасль, «а значит и Югра», отметил Кухарук. «Но мы не отступили, служим и делу и людям».
10:11 «Конъюнктура изменчива, а наша воля к победе — неизменна».
10:12 Фундаментом развития Югры остается нефтегазовая отрасль. Они вкладываются в развитие инфраструктуры и всего региона. «Хочу поблагодарить от вашего имени за их социальную ответственность. Спасибо им огромное», — сказал Кухарук и отметил масштабные программы, которые реализуют нефтяные компании.
10:14 «Считаю необходимым более тесную координацию в сфере развития нефтегазового кластера с нашими соседями, Тюменью и Ямалом. Вместе мы сила, вместе мы способны на многое».
10:15 «Обеспечение бесперебойной межрегиональной кооперации в топливно-энергетической сфере поручаю первому заместителю Губернатора Алексею Геннадиевичу Забозлаеву. В отношении агропромышленного комплекса, обрабатывающей промышленности и туризма — заместителю Губернатора Наталье Юрьевне Огородниковой», — сказал Кухарук.
10:15 «В ответ на укрепление поддержки со стороны региона мы ожидаем от представленных в регионе нефтегазовых компаний аналогичной донастройки и, по возможности, расширения набора их социальных обязательств, в каждом случае своих и особенных».
10:16 «Важно наладить обмен лучшими практиками, следуя недавно утвержденному в качестве общероссийского ГОСТа корпоративному демографическому стандарту. Поручаю первому заместителю Губернатора Алексею Геннадиевичу Забозлаеву, заместителю Губернатора Всеволоду Станиславовичу Кольцову разработать на основе этого ГОСТа, но с обязательным учетом нашей специфики, региональную версию стандарта».
10:17 Кухарук говорит о диверсификации: «Целый ряд отраслей обладает колоссальным потенциалом роста. Его необходимо перевести в значимые доли валового регионального продукта. В этом и состоит подлинная, не декларативная диверсификация экономики.».
10:17 «Мы постоянно проводим донастройку действующих мер поддержки. Те, которые себя изжили или не подтвердили свою эффективность, отменяем, те, что востребованы и дают результат, улучшаем и усиливаем».
10:17 Недавно появившийся в нашем арсенале льготный режим для инвестиций в арктические районы позволит взять новые высоты.
10:18 Назову еще одну перспективную — и вообще, и именно для нашего региона — сферу привлечения инвестиций. Мы хорошо понимаем, что будущее — за цифровой экономикой, цифровым управлением.
10:19 Подтверждение тому — неизменно высокие показатели цифровой зрелости региона, рассчитываемые министерством цифрового развития. Они стабильно, не первый год, превышают плановые значения и выводят нас в группу лидеров среди всех субъектов Федерации.
10:19 «Поручаю заместителям Губернатора Наталье Юрьевне Огородниковой и Павлу Игоревичу Ципорину определить конкретные механизмы привлечения инвесторов к строительству центров обработки данных и, соответственно, быстрого входа Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на этот бурно растущий рынок».
10:21 Объем реализуемых платных туристических услуг растет с каждым годом.
В этом году он впервые превысит 12 миллиардов рублей, а налоговые поступления в бюджет округа — 2,7 миллиарда.
10:21 В следующем году откроются двери сразу двух качественно обновленных гостиниц в Ханты-Мансийске — «Югорская Долина» и «Югра».
10:22 «Мы продолжим поддерживать и некрупных местных производителей. С начала 2025 года помощь фонда “Мой Бизнес” получили 3448 субъектов предпринимательства, причем среди них немало тех, кто находится еще только на са́мом старте».
10:22 «Особым образом рассчитываем на тех ветеранов специальной военной операции, которые, вернувшись с фронта, решили открыть собственное дело».
10:23 «В марте 2025 года мы запустили комплексную программу “СВОй бизнес”, направленную на создание благоприятной среды для успешного вхождения в предпринимательскую деятельность и дальнейшего роста в ней ветеранов боевых действий. Проведено несколько потоков, представлены десятки готовых бизнес-проектов в самых разных сферах, выпускники активно регистрируются как субъекты малого и среднего предпринимательства и приступают к работе».
10:23 «Неотъемлемая, бесценная составляющая Югры — ее коренные народы, ханты, манси и лесные ненцы. Создать наилучшие условия для сохранения их уникальных традиций, передачи знаний, технологий ведения промыслов — наша важнейшая задача».
10:24 «Только что завершен большой труд по созданию Национального корпуса мансийского языка — это уникальное наследие сохранено навечно. Теперь предстоит проделать аналогичную работу с другим языком — хантыйским. Поручаю профильным заместителям Губернатора осуществить и это начинание».
10:24 В целом же за уходящий год мы ввели или усилили сразу 15 мер поддержки коренных малочисленных народов Севера, все они — по предложениям самих же граждан.
10:25 «Подчеркиваю важность продуманной, бережной коммерциализации традиционных промыслов, в особенности пищевых. Внимание к локальным гастрономическим обычаям, рецептам и продуктам в России сейчас находится на небывалом взлете. Самые привлекательные, “вкусные” символы региональной идентичности рождаются здесь».
10:26 «Сейчас 12 югорских компаний отмечены сертификатом “Органик” от “Роскачества”, что позволяет выйти на большой российский рынок и не только — например, в Китай, куда наши земляки уже продвигаются».