Кухарук выступает с ежегодным посланием перед жителями и думой ХМАО. Онлайн-трансляция

10:12 Фундаментом развития Югры остается нефтегазовая отрасль. Они вкладываются в развитие инфраструктуры и всего региона. «Хочу поблагодарить от вашего имени за их социальную ответственность. Спасибо им огромное», — сказал Кухарук и отметил масштабные программы, которые реализуют нефтяные компании.