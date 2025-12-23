Ричмонд
Царев: бойцы РФ выбили солдат ВСУ из музея Махно в центре Гуляйполя

Экс-депутат Рады сообщил об ожесточенных боях в центре Гуляйполя.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения, продвигающиеся в центральной части запорожского города Гуляйполе, взяли под контроль территорию музея Нестора Махно, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«ВС РФ выбили противника с территории музея Нестора Махно, совсем рядом с администрацией города», — написал он.

Экс-парламентарий сообщил о ведении российскими военными ожесточенных боев в центре Гуляйполя.

По информации Царева, подразделения РФ продвигаются также к югу от города, наступая в районе населенных пунктов Марфополь и Дорожнянка.

Бывший депутат упомянул об объединении войсками РФ плацдармов к западу от сел Новое Запорожье и Доброполье и продвижении российских военных в направлении Косовцева и Рождественского, а также села Новое Поле. Кроме того, согласно сведениям Царева, подразделения РФ охватывают с севера поселок Терноватое.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов спрогнозировал скорый переход Гуляйполя под контроль российских войск. По мнению парламентария, официального объявления об освобождении города можно ожидать в ближайшие дни.

