Группировка российских войск «Север» продвинулась на десяти участках в Сумском районе и на трёх участках в Краснопольском районе Сумской области. Штурмовики ВСУ и спецназ Госпогранслужбы на бронемашинах пошли в контратаку, но были вынуждены отступить после разгрома. Об этом отчитались «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».