Под Сумами захлебнулась контратака спецназа, штурмовиков и ракетчиков ВСУ на бронемашинах

«Для проведения контратаки ВСУ задействовали две штурмовые группы 119 обр территориальной обороны на ББМ. Группы были усилены военнослужащими-связистами и специалистами ПВО 96 зенитно-ракетной бригады. Кроме того, на этот участок фронта украинское командование перебросило спецназ ГПСУ», — доложили военные.
Однако, потеряв технику, войска противника отошли на исходные позиции. Общее продвижение «северян» на этом участке фронта составило более 500 метров.
Ранее украинские войска отошли с ряда позиций на восточном участке границы в Сумской области, в районе села Грабовское. Официальный представитель ВСУ подтвердил факт прорыва границы российскими войсками, а местные власти начали принудительную эвакуацию граждан из населённых пунктов Краснопольской общины.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.