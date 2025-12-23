Ричмонд
Под Сумами захлебнулась контратака спецназа, штурмовиков и ракетчиков ВСУ на бронемашинах

Группировка российских войск «Север» продвинулась на десяти участках в Сумском районе и на трёх участках в Краснопольском районе Сумской области. Штурмовики ВСУ и спецназ Госпогранслужбы на бронемашинах пошли в контратаку, но были вынуждены отступить после разгрома. Об этом отчитались «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

Источник: Life.ru

«Для проведения контратаки ВСУ задействовали две штурмовые группы 119 обр территориальной обороны на ББМ. Группы были усилены военнослужащими-связистами и специалистами ПВО 96 зенитно-ракетной бригады. Кроме того, на этот участок фронта украинское командование перебросило спецназ ГПСУ», — доложили военные.

Однако, потеряв технику, войска противника отошли на исходные позиции. Общее продвижение «северян» на этом участке фронта составило более 500 метров.

Ранее украинские войска отошли с ряда позиций на восточном участке границы в Сумской области, в районе села Грабовское. Официальный представитель ВСУ подтвердил факт прорыва границы российскими войсками, а местные власти начали принудительную эвакуацию граждан из населённых пунктов Краснопольской общины.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.