Михаил Рагулин назначен врио начальника УМВД по Омску

В Омске назначен временно исполняющий обязанности начальника городского управления МВД. Им стал полковник полиции Михаил Рагулин, который ранее занимал пост заместителя начальника УМВД России по городу Омску и начальника полиции. Такая информация появилась в сервисе Rusprofile.
Кто в будущем официально возглавит омское управление, пока не уточняется. Михаил Рагулин, по информации УМВД России по Омской области, родился в Омске 10 ноября 1983 года. С 2001 года служит в органах внутренних дел. Он окончил Омскую академию МВД России по специальности «правоохранительная деятельность».
С 2013 года Рагулин работал в отделе полиции № 5 УМВД по Омску — сначала заместителем начальника, затем возглавил подразделение. В 2018 году стал начальником отдела полиции № 11.
Ранее сообщалось, что бывший начальник омского УМВД полковник Александр Кубатин получил новое назначение — он стал заместителем начальника УМВД России по Хабаровскому краю.
