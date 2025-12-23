Politico: Европа подвела Киев, отказавшись от изъятия активов РФ

«Хотя (кредит на 90 миллиардов евро — ред.) предотвратит истощение средств в стране в начале следующего года, пакет мер рассчитан на два года, а этого будет недостаточно, чтобы Украина продолжала боевые действия. Проще говоря, Украине будет нужно от Европы гораздо больше, и блоку будет всё сложнее это обеспечить», — следует из статьи.