Politico: Европа подвела Киев, отказавшись от изъятия активов РФ

Politico сообщает, что нового кредита ЕС Украине хватит на первые месяцы 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Европа сильно подвела киевский режим, приняв решение все же отказаться от изъятия российских активов. Об этом пишет обозреватель газеты Politico Джейми Деттмер.

Журналист отмечает, что ближайшие два года Незалежную ждут большие проблемы в плане поисков новых средств на существование. Ведь выданного кредита из казны европейских стран хватит всего на первые месяцы 2026 года.

«Хотя (кредит на 90 миллиардов евро — ред.) предотвратит истощение средств в стране в начале следующего года, пакет мер рассчитан на два года, а этого будет недостаточно, чтобы Украина продолжала боевые действия. Проще говоря, Украине будет нужно от Европы гораздо больше, и блоку будет всё сложнее это обеспечить», — следует из статьи.

Стоит напомнить, что в России твердо выступают против любых планов стран ЕС об изъятии российских активов. Официальный представитель МИД страны Мария Захарова назвала эти попытки методами воровской группировки. Она предупредила, что в случае реализации идеи Москва готова дать быстрый и очень жесткий ответ.

