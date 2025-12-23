США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа

Беспилотники и критические компоненты, выпущенные за рубежом, внесены в список оборудования и услуг, представляющих неприемлемый риск национальной безопасности США (Covered List). В связи с этим китайская компания DJI (Da-Jiang Innovations, занимает более 70% мирового рынка) и другие иностранные производители не смогут пройти обязательную сертификацию оборудования и получить разрешение на импорт или продажу новых моделей в США. При этом ведомство допускает, что для отдельных устройств могут сделать исключения, если Пентагон или Министерство безопасности США признают, что они не представляют угрозы.