Писториус назвал новую Стратегию нацбезопасности США «документом о разводе»

Он обратил внимание на то, что «второй переломный момент» в отношениях США и Европы наступил за несколько месяцев до обнародования новой американской Стратегии нацбезопасности. При этом немецкий министр считает, что Штаты остаются заинтересованными в сохранении стабильности на европейской территории.