Писториус назвал новую Стратегию нацбезопасности США «документом о разводе»

Глава Минобороны Германии высказался о новой Стратегии нацбезопасности США, назвав ее «документом о разводе».

Источник: Аргументы и факты

Новая Стратегия национальной безопасности США является «документом о разводе» с Европой, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

«Если применять обычные стандарты политической рациональности, то можно сказать, что это документ о разводе», — отметил он в интервью немецкой газете Die Zeit.

По словам министра, он не может дать однозначную оценку данной стратегии.

«Отчасти это также звучит как эссе-размышление», — добавил Писториус.

Он обратил внимание на то, что «второй переломный момент» в отношениях США и Европы наступил за несколько месяцев до обнародования новой американской Стратегии нацбезопасности. При этом немецкий министр считает, что Штаты остаются заинтересованными в сохранении стабильности на европейской территории.

В Госдепе Соединенных Штатов ранее заявили, что страна в своей обновленной Стратегии национальной безопасности поставила Европе диагноз и не пыталась оскорбить ее представленными тезисами.