Писториус назвал новую Стратегию нацбезопасности США «документом о разводе»

Новая Стратегия национальной безопасности США является «документом о разводе» с Европой, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.
«Если применять обычные стандарты политической рациональности, то можно сказать, что это документ о разводе», — отметил он в интервью немецкой газете Die Zeit.
По словам министра, он не может дать однозначную оценку данной стратегии.
«Отчасти это также звучит как эссе-размышление», — добавил Писториус.
Он обратил внимание на то, что «второй переломный момент» в отношениях США и Европы наступил за несколько месяцев до обнародования новой американской Стратегии нацбезопасности. При этом немецкий министр считает, что Штаты остаются заинтересованными в сохранении стабильности на европейской территории.
В Госдепе Соединенных Штатов ранее заявили, что страна в своей обновленной Стратегии национальной безопасности поставила Европе диагноз и не пыталась оскорбить ее представленными тезисами.