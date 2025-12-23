Красноярску выбрали нового мэра

Им стал экс-председатель краевого правительства Сергей Верещагин.
Депутаты делали выбор между двумя кандидатурами: главой правительства и руководителем Свердловского района Красноярска Лилией Назмутдиновой.
Известно, что третьим претендентом должен был стать депутат Горсовета от ЛДПР Иван Петров. Во время обсуждения в Горсовете руководитель управления территориальной политики губернатора Владимир Богданов рассказал, что кандидат от ЛДПР не собрал всех необходимых документов. В частности, он не представил сведения о доходах. Владимир Богданов отметил, что это обязательный документ при выдвижении на пост мэра.
Первым на трибуну вышел Сергей Верещагин. Он кратко представил программу, которую собирается реализовать в должности главы города. В частности, из-за муниципальной реформы Красноярску потребуется переустройство и оценка эффективности всех подразделений. «Ломать никто ничего не собирается», — заверил кандидат.
Вторым пунктом Сергей Верещагин отметил развитие экономики города, включая подготовку города к 400-летию. Он предложил привлекать к этой работе самих горожан, чтобы они могли чувствовать свою сопричастность. Третий блок работы — ориентирование на интересы жителей и решение их запросов. Сюда, по мнению кандидата, входят решение вопроса с мусором, экологией, а также ремонт дорог.