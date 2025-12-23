Красноярску выбрали нового мэра

Известно, что третьим претендентом должен был стать депутат Горсовета от ЛДПР Иван Петров. Во время обсуждения в Горсовете руководитель управления территориальной политики губернатора Владимир Богданов рассказал, что кандидат от ЛДПР не собрал всех необходимых документов. В частности, он не представил сведения о доходах. Владимир Богданов отметил, что это обязательный документ при выдвижении на пост мэра.