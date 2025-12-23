Кухарук обозначил главную задачу по добыче нефти и газа в ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поставил цель сохранить добычу нефти и газа в регионе на уровне 40%
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук подчеркнул, что ключевой задачей региона остается сохранение доли округа на уровне 40% от общероссийской годовой добычи нефти, а нефтегазовый комплекс продолжает быть фундаментом развития Югры. Заявление прозвучало в ходе ежегодного послания главы региона депутатам окружной думы, трансляцию которого ведет URA.RU.
«Фундаментом югорского развития остается нефтегазовый комплекс. Генеральная цель утвержденной Концепции развития ресурсной базы — сохранить долю округа в размере 40% от общероссийской годовой добычи нефти», — отметил губернатор, поблагодарив нефтегазовые компании за вклад в экономику и развитие социальной инфраструктуры региона.
Глава региона подчеркнул, что в ответ на поддержку со стороны властей округ ожидает от нефтегазовых компаний расширения и донастройки социальных обязательств. По его словам, такая работа уже ведется в рамках трехстороннего соглашения между органами власти, работодателями и профсоюзами Югры. При этом губернатор отметил, что развитие экономики не должно опираться только на ТЭК — потенциал роста есть и у других отраслей, которые необходимо превратить в значимую часть валового регионального продукта. Для этого власти продолжают гибко настраивать меры поддержки бизнеса, отменяя неэффективные и усиливая востребованные.
