В курганском округе выбрали нового главу. Эксклюзив

Главой курганского округа единогласно выбрали Надежду Швидкую.
В Звериноголовском округе Курганской области выбрали нового главу. Муниципалитет возглавила основной претендент на эту должность Надежда Швидкая. Об этом корреспондентам URA.RU сообщили источники, близкие к властям округа. Информацию также подтвердил один из депутатов.
«Новым главой Звериноголовского округа стала Надежда Швидкая. За нее депутаты окружной думы проголосовали единогласно», — рассказал депутат Звериноголовского округа Владимир Кочеулов.
По словам политика, в программе Швидкая уделила внимание давней проблеме — ремонту здания краеведческого музея, который больше десяти лет «не замечали» предыдущие главы. Округ уже направил документы для участия в федеральной программе для проведения ремонта.
Бывшая глава Звериноголовского округа Марина Панкратова ушла в отставку 20 октября. Причиной назвала семейные обстоятельства. Временно исполняющей обязанности главы муниципалитета назначена Надежда Швидкая, которая ранее возглавляла культурно-оздоровительный центр (КОЦ) в Звериноголовском округе. Позже был объявлен конкурс на должность главы. Нового мэра должны были выбрать 23 декабря.