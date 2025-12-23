В курганском округе выбрали нового главу. Эксклюзив

В Звериноголовском округе Курганской области выбрали нового главу. Муниципалитет возглавила основной претендент на эту должность Надежда Швидкая. Об этом корреспондентам URA.RU сообщили источники, близкие к властям округа. Информацию также подтвердил один из депутатов.