Силы ПВО уничтожили 29 украинских БПЛА. Военная операция, день 1399-й

8:50 Склад с ракетами ВСУ поражен при ночном ударе по аэродрому Вознесенска Николаевской области, сообщает РИА Новости.
8:30 Украинские СМИ сообщают о ~взрывах в Одессе~ на фоне объявленной воздушной тревоги.
8:15 Удары ВСУ по объектам энергетики на минувшей неделе ~оставили без энергии почти 100 тыс. жителей~ нескольких субъектов РФ, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
8:05 ? Минобороны: силы ПВО сбили 29 беспилотников ВСУ над регионами России.
▪️14 из них были уничтожены над Ростовской областью,
▪️7 над Ставропольским краем.
▪️3 над Белгородской областью и Республикой Калмыкия,
▪️1 над Курской областью и Крымом.
8:00 Сегодня 1399-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.