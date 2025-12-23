Ричмонд
Силы ПВО уничтожили 29 украинских БПЛА. Военная операция, день 1399-й

Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских БПЛА над шестью регионами России, сообщили в Минобороны. Дроны были уничтожены над Ростовской областью, Ставропольским краем, Белгородской областью, республикой Калмыкия и над Курской областью и Крымом. Удары ВСУ по объектам энергетики на минувшей неделе оставили без энергии почти 100 тыс. жителей нескольких субъектов РФ, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:50 Склад с ракетами ВСУ поражен при ночном ударе по аэродрому Вознесенска Николаевской области, сообщает РИА Новости.

8:30 Украинские СМИ сообщают о ~взрывах в Одессе~ на фоне объявленной воздушной тревоги.

8:15 Удары ВСУ по объектам энергетики на минувшей неделе ~оставили без энергии почти 100 тыс. жителей~ нескольких субъектов РФ, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

8:05 ? Минобороны: силы ПВО сбили 29 беспилотников ВСУ над регионами России.

▪️14 из них были уничтожены над Ростовской областью,

▪️7 над Ставропольским краем.

▪️3 над Белгородской областью и Республикой Калмыкия,

▪️1 над Курской областью и Крымом.

8:00 Сегодня 1399-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

