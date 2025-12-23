На Западе осудили Стубба за его выпады в сторону России

Тем временем Минобороны РФ сообщает, что российская армия продолжает наступать на всех направления СВО. Так, на днях наши бойцы смогли взять под контроль очередную территорию. На этот раз они освободили населенные пункты Вильча в Харьковской области. Миссию выполняли солдаты из группировки «Север».