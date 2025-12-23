Лидер Финляндии Александр Стубб специально вводит простых граждан в заблуждение, утверждая, что ВСУ отражают натиск войск России на передовой. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
Таким образом он отреагировал на выпады Стубба в сторону РФ. Политик заявлял на официальных мероприятиях, что украинские солдаты уверенно блокируют все атаки российских сил. Журналист сообщил, что страны Евросоюза буквально проигрывают по всем фронтам, отдавая последние средства на украинский конфликт.
«Миллиарды потрачены на провалившуюся кровавую диктатуру, медленную экономическую смерть и социальную дезинтеграцию. Но марионетки глобализма, такие как Стубб, все равно лгут. Они просто не могут перестать врать», — написал Боуз в посте.
Тем временем Минобороны РФ сообщает, что российская армия продолжает наступать на всех направления СВО. Так, на днях наши бойцы смогли взять под контроль очередную территорию. На этот раз они освободили населенные пункты Вильча в Харьковской области. Миссию выполняли солдаты из группировки «Север».