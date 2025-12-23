Кухарук предложил объявить 2026-й Годом молодой семьи в ХМАО

Также он напомнил, что региональную программу по поддержке рождаемости продлили до 2030 года. Больше половины всех мер социальной поддержки в округе уже адресованы семьям с детьми, и этот список продолжает расширяться. Так, с 1 января молодые родители, которые учатся очно, смогут получить югорский семейный капитал уже при рождении первого ребенка. При этом право на повторную выплату при рождении второго и следующих детей сохраняется.