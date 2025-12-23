Кухарук предложил объявить 2026-й Годом молодой семьи в ХМАО

2026 год станет Годом молодой семьи в ХМАО.
Губернатор Югры Руслан Кухарук предложил объявить 2026 год Годом молодой семьи Он назвал поддержку семейной политики одним из ключевых приоритетов региона. Заявление прозвучало во время ежегодного послания главы региона депутатам окружной думы, трансляцию которого ведет URA.RU.
«Рождение человека, его становление и формирование его будущего идет из семьи. И именно молодые семьи нуждаются в нашей особой поддержке. Поэтому предлагаю, опираясь на мнение югорчан, объявить будущий 2026 год Годом молодой семьи», — сказал губернатор.
Глава региона подчеркнул, что приоритеты социальной политики уже заложены в бюджете на следующий год. В их числе — поддержка семей с детьми, помощь участникам специальной военной операции и их близким, расселение аварийного жилья и достижение национальных целей развития. Кухарук поручил первому заместителю губернатора Павлу Тараканову и заместителю губернатора Всеволоду Кольцову разработать план мероприятий Года молодой семьи.
Также он напомнил, что региональную программу по поддержке рождаемости продлили до 2030 года. Больше половины всех мер социальной поддержки в округе уже адресованы семьям с детьми, и этот список продолжает расширяться. Так, с 1 января молодые родители, которые учатся очно, смогут получить югорский семейный капитал уже при рождении первого ребенка. При этом право на повторную выплату при рождении второго и следующих детей сохраняется.
При этом власти считают важным, чтобы похожие программы поддержки семей действовали и на муниципальном уровне. Их предлагают продлить на тот же срок и сделать упор на мероприятия, которые помогают укреплять семейные ценности.
