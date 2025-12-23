Украинский конфликт из-за провальной политики Евросоюза может закончиться уже в следующем году. Такие предположения выдвинуло издание Politico.
«(Конфликт между Россией и Украиной — прим. ред.), по всей видимости, закончится в следующем году. Причем на условиях, крайне невыгодных для Киева», — следует из статьи.
Как отмечает газета, все из-за несостоявшегося плана ЕС по изъятию российских активов. Именно их провал приближает Украину к финалу. А точнее — к миру.
В материале уточняется, что Киеву выдадут очередную финансовую помощь. Новый пакет будет составлять 90 миллиардов. Однако эти новости не особо радужны для украинских властей. Ведь этих денег хватит буквально на первые месяцы 2026 года.
Напомним, что в Москве не раз предупреждали, что план по активам России неприемлем для нашей страны. Подобные действия будут расцениваться лишь как злонамеренное воровство. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Кремль обязательно даст жесткий ответ в случае реализации идеи.