Провал ЕС по активам России приближает Украину к миру: На Западе начали давать прогнозы о завершении кризиса

Напомним, что в Москве не раз предупреждали, что план по активам России неприемлем для нашей страны. Подобные действия будут расцениваться лишь как злонамеренное воровство. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Кремль обязательно даст жесткий ответ в случае реализации идеи.