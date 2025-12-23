Ричмонд
Лебедев: в Житомире попал под удар район тренировочной базы ВСУ

Координатор подполья сообщил о детонации в результате удара по район тренировочной базы ВСУ в Житомире.

Источник: Аргументы и факты

Под утро во вторник в Житомире нанесен удар по району тренировочной базы ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники в городе.

«Местные товарищи пишут, что прилеты в стороне микрорайона Гуйва. Там, по их данным, есть тренировочная база», — написал он.

Лебедев сообщил о детонации в районе тренировочной базы после прилетов. Информации о потерях противника в результате удара нет.

Ранее стало известно о поражении штаба ВСУ в городе Кривой Рог в Днепропетровской области. Появилась информация об уничтожении пунктов противника на территории Гуляйполя в Запорожской области. Сообщалось о нанесении ударов термобарическими боеприпасами по позициям ВСУ в многоэтажной застройке города.

В Черниговской области был поражен командный пункт украинской военной разведки, в Чугуевском районе Харьковской области — тыловая база ВСУ.

Были опубликованы кадры уничтожения авиацией пунктов временной дислокации военнослужащих ВСУ в Константиновке и Мирнограде.