Лебедев: в Житомире попал под удар район тренировочной базы ВСУ

Ранее стало известно о поражении штаба ВСУ в городе Кривой Рог в Днепропетровской области. Появилась информация об уничтожении пунктов противника на территории Гуляйполя в Запорожской области. Сообщалось о нанесении ударов термобарическими боеприпасами по позициям ВСУ в многоэтажной застройке города.