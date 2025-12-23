Ричмонд
ВСУ направили элитный спецназ исправлять ситуацию в Сумской области

Украинское командование перебросило подразделения спецназа Государственной пограничной службы Украины в Краснопольский район Сумской области. Об этом доложили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

Источник: Life.ru

«На этот участок фронта украинское командование перебросило спецназ государственной пограничной службы Украины», — указал представитель российских силовых структур.

Таким образом, данное направление получило усиление за счёт элитных подразделений, ранее занимавшихся охраной границы. Этот шаг свидетельствует о попытке ВСУ укрепить оборону или активизировать действия на данном участке фронта.

Ранее командование украинской армии подтвердило, что военнослужащие ВСУ приняли решение отступить со своих позиций в Сумской области под натиском ВС РФ. Российским солдатам удалось прорвать разграничительную линию, а Киев теперь пытается стабилизировать фронт.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.