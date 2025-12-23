Трамп передал Токаеву «ключ» от Белого дома и бейсболку с автографом

Президент США Дональд Трамп отправил лидеру Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву символический ключ от Белого дома и бейсболку с автографом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.
Он уточнил, что подарки для Токаева глава Белого дома передал на встрече с послом республики в США после вручения верительных грамот.
По словам Желдибая, Трамп передал теплые пожелания Токаеву и назвал его прекрасным человеком и опытным политиком с глубоким и взвешенным пониманием международных процессов.
Напомним, в начале ноября Токаев посетил Вашингтон с рабочим визитом. У него состоялась встреча с Трампом. Также Токаев принял участие в саммите «С5+1» (Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан плюс США). Трампа он назвал великим государственным деятелем, посланным Соединенным Штатам свыше.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Трамп не передавал Путину послания через Токаева.