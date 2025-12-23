Ричмонд
Экстренные отключения света начались в Киеве и других областях Украины

Аварийное отключение электроэнергии замечено в Черниговской и в Черкасской областях.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве и еще нескольких областях Украины начали экстренно отключать подачу электроэнергии в жилые дома. Об этом сообщает ДТЭК государства в своем Telegram-канале.

«Киев, Киевщина: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения», — указывается в публикации.

Согласно информации издания «РБК-Украина», перебои с электроснабжением зафиксированы также в Черниговской и в Черкасской областях.

ДТЭК предупредил, что в случае появления новой информации, жителей страны своевременно оповестят через официальные каналы.

Прежде KP.RU сообщал, что в Одессе недавно прогремела серия взрывов. Все произошло ранним утром 23 декабря. Известно, что по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. К слову, в Одесской области тоже наблюдаются большие проблемы с перебоями света. На днях часть региона вновь погрузилась во мрак.