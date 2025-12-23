Ричмонд
Новогодние торжества в Сиднее прервут минутой молчания в память о жертвах теракта

Лорд-мэр Сиднея Кловер Мур в ходе брифинга для журналистов сказала, что за час до полуночи мост Харбор-Бридж будет подсвечен белым светом, а зрителей попросят включить фонарики на телефонах и почтить память жертв минутой молчания.

Минута молчания, по словам Мур, «даст людям возможность почувствовать единство, а также покажет, что Сидней полон решимости держаться вместе».

14 декабря в Сиднее злоумышленники открыли стрельбу по участникам мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. По данным полиции, 16 человек, среди которых один из нападавших, погибли, 40 пострадали. С места теракта были изъяты два активированных самодельных взрывных устройства.

Один из погибших, Реувен Моррисон, был убит, когда встал в полный рост и пытался отвлечь террористов от других людей.

