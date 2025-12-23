Трамп подарил Токаеву ключ от Белого дома и бейсболку с автографом

Президент США Дональд Трамп подарил казахстанскому коллеге Касыму-Жомарту Токаеву символический ключ от Белого дома и бейсболку со своим автографом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики.
Американский лидер передал подарки после встречи с послом Казахстана в США, комментируя итоги визита Токаева в Вашингтон в начале ноября.
Трамп охарактеризовал Токаева как «прекрасного человека и опытного гoсударственного деятеля с глубоким и взвeшенным пониманием международных процессов».
В ходе своего визита Токаев провёл переговоры с Трампом и принял участие в саммите «С5+1». Тогда же он назвал американского президента великим государственным деятелем, который был «послан стране свыше».
