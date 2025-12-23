«СВ»: российские военные освободили село Прилипка под Волчанском

Ранее сообщалось о переходе под контроль российских войск Кучеровки и Куриловки на купянском направлении, а также села Лиман в районе Волчанска. Кроме того, появилась пока официально не подтвержденная информация о потере украинскими боевиками села Синьковка под Купянском.