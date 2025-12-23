В Харьковской области российские подразделения выбили украинских боевиков из села Прилипка под Волчанском, сообщил во вторник связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
«В ходе решительных наступательных действий штурмовые подразделения 74 орб, отряда “Шторм” и роты “В” 41 мсп 44 К ЛенВО сломили сопротивление 1 сб 57 омпбр ВСУ и освободили село Прилипка», — говорится в публикации.
Сообщается о продолжении продвижения российских подразделений к югу от Волчанска.
Напомним, накануне Минобороны РФ объявило об освобождении российскими военными поселка Вильча, расположенного в нескольких километрах от Прилипки. По информации оборонного ведомства, поселок взяли под контроль бойцов ГрВ «Север». Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил российских военных с освобождением Вильчи.
Ранее сообщалось о переходе под контроль российских войск Кучеровки и Куриловки на купянском направлении, а также села Лиман в районе Волчанска. Кроме того, появилась пока официально не подтвержденная информация о потере украинскими боевиками села Синьковка под Купянском.