Трамп счел одну газету угрозой нацбезопасности США

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает газету New York Times угрозой национальной безопасности Соединенных штатов.

Трамп заявил в своем блоге, что редакция New York Times умышленно публикует ложные и искажающие информацию статьи. Американский президент сказал, что такой практике «должен быть положен конец».

Издание, по словам лидера США, является «врагом народа». Он в прошлом уже охарактеризовал New York Times теми же словами.

Читайте материал «Лукашенко сказал, сколько "Орешников" планируется разместить в Белоруссии».

