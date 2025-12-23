Трамп счел одну газету угрозой нацбезопасности США

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает газету New York Times угрозой национальной безопасности Соединенных штатов.
Трамп заявил в своем блоге, что редакция New York Times умышленно публикует ложные и искажающие информацию статьи. Американский президент сказал, что такой практике «должен быть положен конец».
Издание, по словам лидера США, является «врагом народа». Он в прошлом уже охарактеризовал New York Times теми же словами.
