На Украине погиб сын экс-сотрудника ЦРУ США

На Украине погиб 29-летний американский наёмник Брайан Закерл-младший, чей отец более 26 лет служил в морской пехоте США и пять лет работал в ЦРУ.

На Украине погиб 29-летний американский наёмник Брайан Закерл-младший, чей отец более 26 лет служил в морской пехоте США и пять лет работал в ЦРУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикации семьи в соцсетях.

Как выяснило агентство, отец погибшего, Брайан Закерл-старший, служил в корпусе морской пехоты с 1985 по 2011 год, а с 2013 по 2018 год работал в Центральном разведывательном управлении.

Его сын ранее также служил в армии США и, по словам родственников, участвовал в подготовке украинских военных. Позже он вернулся на Украину в качестве наёмника и погиб в боях в начале декабря.

Вдова и двое малолетних детей погибшего находятся в Киеве и ожидают эвакуации его тела. Семья открыла сбор средств для помощи вдове, на который уже пожертвовали более 22 тысяч долларов.

