Конфликт на Украине может завершиться в следующем году на крайне невыгодных для Киева условиях, считает обозреватель европейского издания Politico Джейми Деттмер.
Журналист утверждает, что Европа, отказавшись конфисковать российские замороженные активы, ослабила поддержку Украины. Это усложнит оказание помощи Киеву, а общий займ европейских стран в размере 90 миллиардов евро окажется недостаточным для удовлетворения всех потребностей Украины.
Деттмер отмечает, что текущие меры поддержки рассчитаны на два года, что явно недостаточно для продолжения боевых действий. По его мнению, Украине потребуется гораздо больше помощи от Европы, но блоку будет всё труднее это предоставить. Он также указывает, что выделенный кредит из бюджета европейских стран покроет расходы лишь на первые месяцы 2026 года.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет участвовать в планах Евросоюза по финансированию Киева.