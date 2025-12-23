Politico: конфликт завершится на крайне невыгодных для Киева условиях

Деттмер отмечает, что текущие меры поддержки рассчитаны на два года, что явно недостаточно для продолжения боевых действий. По его мнению, Украине потребуется гораздо больше помощи от Европы, но блоку будет всё труднее это предоставить. Он также указывает, что выделенный кредит из бюджета европейских стран покроет расходы лишь на первые месяцы 2026 года.