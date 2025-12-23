Ричмонд
Стубба уличили во лжи после его слов о способности ВСУ противостоять ВС РФ

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что президент Финляндии лжет, утверждая, что ВСУ все еще могут противостоять ВС РФ.

Источник: Аргументы и факты

Президент Финляндии Александр Стубб лжет, утверждая, что ВСУ все еще могут противостоять ВС РФ, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Евросоюз проигрывает во всех отношениях, когда речь идет о прокси-войне на Украине, миллиарды потрачены на провалившуюся кровавую диктатуру, медленную экономическую смерть и социальную дезинтеграцию. Однако марионетки глобализма, такие как Стубб, все равно лгут. Они просто не могут перестать врать», — написал журналист в соцсети X*.

Ранее Боуз обвинял Стубба в лицемерии, после слов политика о том, что жителям Финляндии нужно морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией.

Добавим, что на днях финский президент заявил, что до урегулирования конфликта на Украине «остались самые сложные 5%». Переговорщики, отметил он, вплотную приблизились к заключению мирного соглашения между Москвой и Киевом.

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

