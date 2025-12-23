Министр обороны ФРГ Писториус не верит в возможный конфликт РФ с НАТО

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в беседе с газетой Zeit отверг сценарий якобы возможного нападения РФ на страны Североатлантического альянса.
«Я не верю в такой сценарий», — отметил глава Минобороны Германии.
Писториус уверен, что власти РФ «не стремятся вести полномасштабную войну против стран НАТО».
При этом он не исключил, что Москва хотела бы разрушить военный блок изнутри, поставив под сомнение его единство. Писториус также считает, что российское руководство заинтересовано в том, чтобы США ушли из Европы.
Ранее Писториус выразил сомнение в реальности создания многонациональных сил для Украины.
Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается воевать с НАТО.