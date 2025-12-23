Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ермаков: войска РФ выбили боевиков ВСУ из центра Гуляйполя

Военкор сообщил о переходе под контроль российских военных улицы Великая в Гуляйполе.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся в запорожском городе Гуляйполе российским подразделениям удалось выбить украинских боевиков из его центральной части, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«По последним оперативным сообщениям с мест, нацистов выбили из центра Гуляйполя», — написал он.

Военкор сообщил о переходе под контроль войск РФ всей улицы Великая.

По данным Ермакова, в настоящее время российские военные ведут бои в районе улиц Трудовой и Медовой на территории микрорайона Цветной.

Ранее стало известно о занятии российскими бойцами территории музея Нестора Махно в центре Гуляйполя.

Сообщалось о наступлении подразделений РФ в районе Марфополя и Дорожнянки к югу от Гуляйполя, а также о продвижении в направлении населенных пунктов Косовцево, Рождественское и Новое Поле.

Согласно сведениям бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, российским военным удалось объединить плацдармы в районе Нового Запорожья и Доброполья. Экс-парламентарий сообщил также об охвате войсками РФ с севера поселка Терноватое.