Ермаков: войска РФ выбили боевиков ВСУ из центра Гуляйполя

Продвигающимся в запорожском городе Гуляйполе российским подразделениям удалось выбить украинских боевиков из его центральной части, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«По последним оперативным сообщениям с мест, нацистов выбили из центра Гуляйполя», — написал он.
Военкор сообщил о переходе под контроль войск РФ всей улицы Великая.
По данным Ермакова, в настоящее время российские военные ведут бои в районе улиц Трудовой и Медовой на территории микрорайона Цветной.
Ранее стало известно о занятии российскими бойцами территории музея Нестора Махно в центре Гуляйполя.
Сообщалось о наступлении подразделений РФ в районе Марфополя и Дорожнянки к югу от Гуляйполя, а также о продвижении в направлении населенных пунктов Косовцево, Рождественское и Новое Поле.
Согласно сведениям бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, российским военным удалось объединить плацдармы в районе Нового Запорожья и Доброполья. Экс-парламентарий сообщил также об охвате войсками РФ с севера поселка Терноватое.